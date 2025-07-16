Губернатор назначил куратора для Самары

«Виталий Алексеевич долгое время работал на должностях в правительстве Воронежской области, а в последнее был советников губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. У Виталия Алексеевича огромный опыт хозяйственной деятельности. Уверен, что с вашим приходом укрепим хозяйственную дисциплину, что вы будете в помощь главам муниципальных образований — в первую очередь городу Самара, который я вам поручаю курировать, и организуете работу дорожного хозяйства, а также иных структур».