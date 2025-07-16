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Федорищев: Максим Ковалев покинул пост вице-губернатора Самарской области

16 июля 2025 года на оперативном совещании в правительстве губернатор Вячеслав Федорищев объявил об отставке Максима Ковалева с должности вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции.

16 июля 2025 года на оперативном совещании в правительстве губернатор Вячеслав Федорищев объявил об отставке Максима Ковалева с должности вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции.

Информация о дальнейшей судьбе экс-чиновника и возможном преемнике пока не сообщается. В ближайшее время ожидается официальное распоряжение о кадровых изменениях в региональном правительстве.

Напомним, что Ковалев курировал важное направление, связанное с обеспечением правопорядка в регионе. Причины его ухода с должности официально не называются.

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