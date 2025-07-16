Молдавский Telegram-канал Молдовsky ранее сообщил, что военные из Молдавии, направленные на Украину по договоренности между президентом республики Майей Санду и Владимиром Зеленским, погибли в конце июня в результате удара ВС РФ по полигону ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области. Министерство обороны Молдавии отказывается признать гибель молдавских военных в подконтрольной ВСУ части региона, выступив в этой связи с заявлением. В среду партия «Будущее Молдовы» выпустила заявление, в котором выразила тревогу в связи с тем, что нынешняя власть «втягивает Молдавию в чужую войну, на участие в которой молдавский народ никогда не давал и не даст согласия».