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Губернатор Федорищев провел ряд перестановок в областном правительстве 16 июля

На очередном оперативном совещании в правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев представил нового заместителя председателя правительства — Виталия Шабалатова.

На очередном оперативном совещании в правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев представил нового заместителя председателя правительства — Виталия Шабалатова.

До этого он долгие годы работал на руководящих должностях в Воронежской области, а в последнее время был советником губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

По словам Федорищева, у Шабалатова большой опыт хозяйственной работы, и его приход должен помочь укрепить дисциплину в этой сфере, оказать реальную поддержку главам муниципальных районов, в первую очередь — главе Самары, а также наладить работу дорожных служб и других структур.

При этом курировать муниципальные образования будет теперь Михаил Белоусов, который пообещал уделять больше внимания выездам на места, анализу проблем и более тесному взаимодействию с жителями.

Губернатор отметил, что такое перераспределение полномочий должно помочь лучше слышать людей и решать их вопросы быстрее и комплексно.

Ещё один заместитель председателя правительства — Никита Зубко — сосредоточится на взаимодействии с правоохранительными органами. А должность Максима Ковалева, который ранее входил в состав регионального правительства, освобождается.

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