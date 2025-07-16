Губернатор Федорищев провел ряд перестановок в областном правительстве 16 июля

По словам Федорищева, у Шабалатова большой опыт хозяйственной работы, и его приход должен помочь укрепить дисциплину в этой сфере, оказать реальную поддержку главам муниципальных районов, в первую очередь — главе Самары, а также наладить работу дорожных служб и других структур.