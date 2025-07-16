СМИ: 17 систем Patriot Украине может поставить Израиль

Пара стран, у которых есть Patriot, собираются их заменить. У нас есть одна страна, у которой есть 17 Patriot, готовые к отправке. Они ей не понадобятся.
Как пишет Reuters, во время встречи с Трампом в Овальном кабинете в понедельник генсекретарь Марк Рютте упомянул шесть членов НАТО — Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Нидерланды и Канаду, — которые готовы участвовать в программе закупки американского оружия, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot. Германия может направить Украине два своих ЗРК Patriot, после чего закажет у США новые на сумму около 2 млрд долларов, а Норвегия купит одну систему. Но в посольствах двух из шести перечисленных стран сообщили, что узнали о плане Трампа, лишь когда о нем было объявлено.
Такое ощущение, что никто не был проинформирован о точных деталях плана заранее, и внутри администрации (Трампа) только сейчас начинают понимать, что это означает на практике.
Более того, никто не знает, где Вашингтон собирается найти заявленные Трампом 17 ЗРК Patriot, чтобы «безболезненно» передать их Украине.
Как полагает Курт Волкер, бывший посол США в НАТО, Киев в конечном итоге может получить не более 13 батарей Patriot, но и на их доставку может уйти год, отмечает Reuters. Аналогичное мнение высказал министр обороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, Киев получит первые системы Patriot не ранее чем через несколько месяцев. Тем не менее во вторник Трамп заявил, что первые ЗРК уже начали поступать на Украину.
По мнению одного высокопоставленного чиновника, свои ЗРК Patriot Украине могли бы пожертвовать Германия, Греция, Нидерланды и Испания, поскольку у каждой из этих стран есть по несколько таких батарей, а угрозы «потери» ЗРК для них незначительны. Однако ранее некоторые из этих стран, включая Германию, Грецию и Испанию, сопротивлялись призывам союзников передать ВСУ часть своих систем Patriot, утверждая, что они необходимы для защиты их собственных стран и НАТО в целом.
Примечательно, что Трамп заявил, что именно «в одной стране есть 17 ЗРК Patriot», которые могут быть отправлены Киеву.
По данным TWZ, Израиль располагает как минимум 12 батареями Patriot и арсеналом ракет PAC-2, которые он недавно снял с эксплуатации. Ходят упорные разговоры, что Киев получит именно эти системы после того, как они будут переданы из Израиля в США, утверждает издание. NZZ тоже считает, что именно Израиль может передать Украине большую часть из 17 ЗРК Patriot. Страна сейчас модернизирует свою систему противовоздушной обороны и, по неподтвержденным данным, выводит из эксплуатации восемь батарей, часть ракет-перехватчиков от которых уже могли поступить на Украину, говорится в статье. Однако NZZ предупреждает, что израильские ЗРК Patriot сначала необходимо модернизировать, прежде чем Киев сможет их использовать, и тоже сомневается в «оптимистичных» сроках Трампа.
Согласно Reuters, встреча стран-владельцев систем Patriot и спонсоров Украины может состояться 23 июля. На ней участники обсудят, где можно найти дополнительные ЗРК Patriot для Киева.