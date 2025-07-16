СМИ: 17 систем Patriot Украине может поставить Израиль

По данным TWZ, Израиль располагает как минимум 12 батареями Patriot и арсеналом ракет PAC-2, которые он недавно снял с эксплуатации. Ходят упорные разговоры, что Киев получит именно эти системы после того, как они будут переданы из Израиля в США, утверждает издание. NZZ тоже считает, что именно Израиль может передать Украине большую часть из 17 ЗРК Patriot. Страна сейчас модернизирует свою систему противовоздушной обороны и, по неподтвержденным данным, выводит из эксплуатации восемь батарей, часть ракет-перехватчиков от которых уже могли поступить на Украину, говорится в статье. Однако NZZ предупреждает, что израильские ЗРК Patriot сначала необходимо модернизировать, прежде чем Киев сможет их использовать, и тоже сомневается в «оптимистичных» сроках Трампа.