На Западе раскрыли неожиданную деталь в планах Трампа по Украине

«Высокопоставленные источники в посольствах стран ЕС в США сообщили, что лично узнали о плане непосредственно после его объявления. Даже близких союзников США, похоже, информировали о предложении в режиме реального времени», — говорится в материале.
Один из источников сообщил, что у него сложилось четкое впечатление, что заранее никто не был извещен о точных деталях, а в администрации только сейчас начинают понимать, что этот план будет означает на практике.
Во время встречи с Трампом в Овальном кабинете в понедельник генсек НАТО Марк Рютте упомянул шесть стран НАТО — Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Нидерланды и Канаду, — которые будут принимать участие в схеме закупки оружия для Украины.
Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит США полную стоимость этого оружия. Позднее он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны — участницы НАТО «играют с огнем», поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.