Скандал в Кишиневе после концерта с участием российских звезд: Мэрия и правительство выясняют, кто допустил это «безобразие» на фоне «вагонов скорби»

«Я советую моему коллеге из Правительства не манипулировать и не выступать с ложью в публичном пространстве. Примэрия Кишинёва несёт ответственность за мероприятия, организованные муниципалитетом. В других случаях, когда мероприятия организуются на территории муниципия Кишинёв, примэрия, согласно закону, уведомляется, соответственно, не санкционирует мероприятия, как отметил мой коллега из Правительства, манипулятивным образом. Эти заявления манипулятивны, поскольку, используя правительственную трибуну, он лжёт и выдвигает необоснованные обвинения», — сказала Наталья Иксарь.