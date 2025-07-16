Скандал в Кишиневе после концерта с участием российских звезд: Мэрия и правительство выясняют, кто допустил это «безобразие» на фоне «вагонов скорби»

Пресс-секретарь правительства, он же — рот Речана по имени Даниэль Водэ, косвенно заявил о том, что Санду, сам премьер и спикер Гросу — никто и звать их никак.
По его словам, именно с разрешения мэрии Кишинева в центре столицы состоялся очередной концерт с участием российских артистов.
В итоге случилось «оскорбление коллективной памяти» в виде танцев у «Поезда боли», состоящих из двух вагонов.
То есть, молдавский Мухич на полном серьезе нам «впаривает», что мэрия Кишинева дала добро на въезд артистов в Молдову и их времяпровождение в столице?
И что не в силах правительства и Санду наложить на вот это вот все запрет?
И да, Водэ, а чего ты в рот воды набрал в эти дни, проснувшись лишь сегодня, когда концерт состоялся и артисты разъехались?
Ответ примэрии на обвинения Даниэля Водэ не заставил себя ждать.
Пресс-секретарь примэрии Кишинёва Наталья Иксарь обвинила Даниэля Водэ во лжи и манипуляциях.
«Я советую моему коллеге из Правительства не манипулировать и не выступать с ложью в публичном пространстве. Примэрия Кишинёва несёт ответственность за мероприятия, организованные муниципалитетом. В других случаях, когда мероприятия организуются на территории муниципия Кишинёв, примэрия, согласно закону, уведомляется, соответственно, не санкционирует мероприятия, как отметил мой коллега из Правительства, манипулятивным образом. Эти заявления манипулятивны, поскольку, используя правительственную трибуну, он лжёт и выдвигает необоснованные обвинения», — сказала Наталья Иксарь.
Так кто же все-таки организовал мероприятие с участием российских исполнителей и как они вообще попали в Молдову? На большом воздушном шаре?
А пели вчера хорошо.
И на молдавском, и на русском.
В унисон и от души.