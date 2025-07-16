Максим Ковалев покинул пост вице-губернатора Самарской области

Кандидатура Максима Ковалева на пост вице-губернатора Самарской области была согласована на 50-м заседании Самарской губернской думы в январе этого года во второй раз. В первый раз эта процедура проводилась 22 октября 2024 года. Тогда Самарская губернская дума согласовала назначение Максима Ковалева на пост вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции региона. После этого профильный департамент реорганизовали в министерство по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области. На пост его руководителя назначили Рената Валиуллина.