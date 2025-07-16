Власти округа в Пермском крае оштрафовали за состояние междугородней трассы

«Автомобильная дорога местного значения “Кунгур — Соликамск — Камень”, а также дороги по улице Деменева от ул. 3 Интернационала до ул. Свободы, по ул. Советская от ул. Свердлова до ул. Братьев Давыдовых г. Александровска находятся в ненормативном состоянии», — рассказали в прокуратуре о результатах проверки.