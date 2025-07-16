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Власти округа в Пермском крае оштрафовали за состояние междугородней трассы

Проверку провела прокуратура.

Администрация округа в Пермском крае была оштрафована за состояние междугородней трассы, сообщает региональная прокуратура.

Как рассказывает надзорный орган, проблемы с дорожным полотном были обнаружены в Александровском муниципальном округе. Ведомство провело проверку состояния дорог и исполнения законодательства по части безопасности движения. Специалисты прокуратуры выяснили, что проблемы имеются сразу на нескольких участках — междугородней трассе и городских дорогах.

«Автомобильная дорога местного значения “Кунгур — Соликамск — Камень”, а также дороги по улице Деменева от ул. 3 Интернационала до ул. Свободы, по ул. Советская от ул. Свердлова до ул. Братьев Давыдовых г. Александровска находятся в ненормативном состоянии», — рассказали в прокуратуре о результатах проверки.

За нарушение прав людей на безопасное передвижение прокуратура приняла решение внести представление в адрес администрации Александровского округа. Должностное лицо, виновное в нарушении, также привлекли к административной ответственности и назначили штраф в 30 тысяч рублей по статье КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения».

За устранением найденных нарушений проследит надзорный орган Александровска.