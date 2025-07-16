Токаев поздравил победителей международных олимпиад

«Глава государства направил поздравительную телеграмму казахстанским школьникам, продемонстрировавшим выдающиеся результаты на International STEM Olympiad 2025 в Барселоне и международной олимпиаде по химии в ОАЭ», — говорится в сообщении Акорды в среду.