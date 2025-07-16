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Зампред самарского правительства займется работой с муниципалитетами

Заместитель председателя правительства Самарской области Михаил Белоусов будет курировать работу с муниципальными образованиями. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в среду, 16 июля.

Источник: Коммерсантъ

«Мы выезжаем, смотрим, какие вопросы и проблемы у нас возникают на этих территориях. Поэтому здесь должная координация позволит нам укрепить финансовую и бюрократическую дисциплину, а самое главное — иметь более качественную обратную связь с жителями, чтобы мы решали их проблемы как можно более быстро и системно», — отметил глава региона.

Также Вячеслав Федорищев представил на оперативном совещании еще одного зампреда правительства Самарской области — Виталия Шабалатова. До последнего времени он занимал руководящие посты в правительстве Воронежской области и работал советником губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

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