Зампред самарского правительства займется работой с муниципалитетами

«Мы выезжаем, смотрим, какие вопросы и проблемы у нас возникают на этих территориях. Поэтому здесь должная координация позволит нам укрепить финансовую и бюрократическую дисциплину, а самое главное — иметь более качественную обратную связь с жителями, чтобы мы решали их проблемы как можно более быстро и системно», — отметил глава региона.