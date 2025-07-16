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Axios: Ирану обозначили жесткий дедлайн по ядерной сделке

Госсекретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании в ходе телефонного разговора договорились установить конец августа в качестве фактического дедлайна для достижения ядерной сделки с Ираном. Об этом пишет Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Hosein Charbaghi/CC0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, если к указанному сроку соглашение не будет достигнуто, три европейские державы активируют механизм snapback, который автоматически восстановит все санкции Совета Безопасности ООН, отмененные в соответствии со сделкой с Ираном от 2015 года.

Срок действия положения snapback, которое включено в соглашение и позволяет подписавшим его сторонам реагировать на нарушения со стороны Ирана, истекает в октябре.

Процесс приведения в действие snapback занимает 30 дней, и европейцы хотят завершить его до того, как Россия займет пост председателя Совета Безопасности ООН в октябре, подчеркивает Axios.

Официальные лица США и Европы рассматривают механизм snapback как переговорный инструмент для оказания давления на Тегеран, а также как запасной вариант на случай провала дипломатических усилий. Однако иранцы утверждают, что для повторного введения санкций нет правовых оснований, и в ответ пригрозили выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, говорится в статье.

По данным издания, в ближайшие недели европейцы планируют наладить контакты с Ираном, чтобы он мог избежать ответных санкций при условии, что докажет, что его ядерная программа не носит военного характера. Такие шаги, согласно Axios, могут включать возобновление мониторинга со стороны МАГАТЭ, который Иран приостановил после ударов США и Израиля по его ядерным объектам, или вывоз 400 килограммов урана, обогащенного до 60%, который содержится на его ядерных объектах.

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