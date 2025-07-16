Axios: Ирану обозначили жесткий дедлайн по ядерной сделке

По данным издания, в ближайшие недели европейцы планируют наладить контакты с Ираном, чтобы он мог избежать ответных санкций при условии, что докажет, что его ядерная программа не носит военного характера. Такие шаги, согласно Axios, могут включать возобновление мониторинга со стороны МАГАТЭ, который Иран приостановил после ударов США и Израиля по его ядерным объектам, или вывоз 400 килограммов урана, обогащенного до 60%, который содержится на его ядерных объектах.