Axios: Ирану обозначили жесткий дедлайн по ядерной сделке

Срок действия положения snapback, которое включено в соглашение и позволяет подписавшим его сторонам реагировать на нарушения со стороны Ирана, истекает в октябре.
Официальные лица США и Европы рассматривают механизм snapback как переговорный инструмент для оказания давления на Тегеран, а также как запасной вариант на случай провала дипломатических усилий. Однако иранцы утверждают, что для повторного введения санкций нет правовых оснований, и в ответ пригрозили выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, говорится в статье.
По данным издания, в ближайшие недели европейцы планируют наладить контакты с Ираном, чтобы он мог избежать ответных санкций при условии, что докажет, что его ядерная программа не носит военного характера. Такие шаги, согласно Axios, могут включать возобновление мониторинга со стороны МАГАТЭ, который Иран приостановил после ударов США и Израиля по его ядерным объектам, или вывоз 400 килограммов урана, обогащенного до 60%, который содержится на его ядерных объектах.