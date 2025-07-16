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Президент России Владимир Путин прилетел в Магнитогорск

16 июля в городе заметили кортеж из двух десятков автомобилей.

Источник: Пресс-служба Президента России

Жители Магнитогорска сообщают о том, что 16 июля 2025 года президент России Владимир Путин прилетел в город металлургов. Кортеж из двух десятков автомобилей замечен на улицах города в районе 16:30 часов. В том числе среди них президентский AURUS Senat Limousine. Об этом пишут в соцсети «ВКонтакте».

Колонна двигалась по улицам Советская и Гагарина. Момент попал на уличные камеры.

Ожидается, что глава государства посетит Магнитогорский металлургический комбинат и городской курорт «Притяжение». По информации некоторых СМИ, на ММК Путину покажут коксовую батарею № 12. Также он примет участие в запуске нового производства.

Кстати, визит президента России в Магнитогорск станет десятым по счету. Впервые глава государства побывал во втором по величине городе Челябинской области в 1999 году.