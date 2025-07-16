ЦАХАЛ решила нарастить силы на границе с Сирией для защиты друзов

Напряженность между новым правительством Сирии и друзами обусловлена двумя факторами — разоружением друзских ополченцев и их интеграцией с остальным населением страны. Новое правительство Сирии стремится объединить вооруженные группировки под единым руководством, но с друзами такой договоренности достичь не удалось: община настаивает на сохранении за собой оружия и независимого ополчения. Также друзы обеспокоены исключением своих лидеров из процессов внутринационального диалога: в правительство Сирии входит только один министр-друз.