Кабмин Молдовы подтвердил, что вместе с Брюсселем наказывает собственных граждан

Напомним, Еврсовет с 15 июля включил в список санкций семь молдавских граждан и три организации якобы «за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Молдовы». В список вошли лидеры оппозиционных партий: «Альтернатива и Сила Спасения Молдовы» Александру Бескиеру, Moldova Mare — Виктория Фуртунэ, «Возрождение» — Наталья Параска, «Шанс» — Алексей Лунгу и «Победа» — Вадим Грозаву, а также оппозиционные депутаты Александр Нестеровский и Ирина Лозован. Также в списке — журналист российского телеканала MD24 Дмитрий Буймистру и активист Вячеслав Валько.