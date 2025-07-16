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Кабмин Молдовы подтвердил, что вместе с Брюсселем наказывает собственных граждан

В кабмине Молдовы де-факто приветствовали очередные санкции ЕС против граждан республики.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. В правительстве Молдовы прокомментировали введение Евросоюзом санкций против граждан страны, фактически поприветствовав такой шаг.

«Кишинёв действует вместе с Брюсселем, чтобы защитить выборы и демократические институты нашей страны. Совет Европейского союза ввёл санкции против семи физических лиц и трех организаций, замешанных в попытках подорвать суверенитет, верховенство права и стабильность Республики Молдова», — заявил на брифинге в среду пресс-секретарь кабмина Даниел Водэ.

Он признал, что сейчас под санкциями ЕС находятся в общей сложности 23 человека и пять организаций в Молдове.

«Это чёткий сигнал: те, кто предаёт Молдову, будут наказаны на европейском уровне и не смогут пользоваться свободой передвижения, ведения бизнеса и преимуществами общего пространства, если действуют против принципов и ценностей Европы», — заявил Водэ.

Напомним, Еврсовет с 15 июля включил в список санкций семь молдавских граждан и три организации якобы «за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Молдовы». В список вошли лидеры оппозиционных партий: «Альтернатива и Сила Спасения Молдовы» Александру Бескиеру, Moldova Mare — Виктория Фуртунэ, «Возрождение» — Наталья Параска, «Шанс» — Алексей Лунгу и «Победа» — Вадим Грозаву, а также оппозиционные депутаты Александр Нестеровский и Ирина Лозован. Также в списке — журналист российского телеканала MD24 Дмитрий Буймистру и активист Вячеслав Валько.

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