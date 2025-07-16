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Маск сменил номер телефона после ссоры с Трампом

Миллиардер Илон Маск не отвечал на сообщения спикера палаты представителей США Майка Джонсона после его ссоры с президентом США Дональдом Трампом. Как выяснилось, он изменил свой номер телефона. О таком решении Маска рассказал Джонсон в интервью журналисту газеты New York Post Миранде Дивайн.

Источник: Комсомольская правда

Спикер палаты представителей США уточнил, что старался помирить Трампа и Маска. При этом, по его словам, американский лидер «также был не против» этого. С этой целью Джонсон много раз пытался связаться с миллиардером.

«Это не его (Маска — ред.) вина. Я отправил ему длинное сообщение, и затем его номер телефона сменился, потому что после разрыва (с Трампом) что-то случилось с его номером», — отметил политик.

По его словам, в определенный момент он понял, что отправлял это сообщение «куда-то», а Маск «так и не прочитал его». Тем не менее, спикер все же связывался с предпринимателем через третье лицо.

Напомним, Маск и Трамп начали ссориться в инфополе в конце июня этого года. Миллиардер изначально заявил о своем намерении поддержать демократов, а потом вообще сообщил о создании собственной политической партии.

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