Маск сменил номер телефона после ссоры с Трампом

Спикер палаты представителей США уточнил, что старался помирить Трампа и Маска. При этом, по его словам, американский лидер «также был не против» этого. С этой целью Джонсон много раз пытался связаться с миллиардером.
«Это не его (Маска — ред.) вина. Я отправил ему длинное сообщение, и затем его номер телефона сменился, потому что после разрыва (с Трампом) что-то случилось с его номером», — отметил политик.
По его словам, в определенный момент он понял, что отправлял это сообщение «куда-то», а Маск «так и не прочитал его». Тем не менее, спикер все же связывался с предпринимателем через третье лицо.
Напомним, Маск и Трамп начали ссориться в инфополе в конце июня этого года. Миллиардер изначально заявил о своем намерении поддержать демократов, а потом вообще сообщил о создании собственной политической партии.