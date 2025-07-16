Лукашенко назначил президентские стипендии 185 студентам вузов

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал ряд документов, направленных на поощрение талантливой и творческой молодежи, в частности президентскую стипендию будут получать 185 студентов, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Главой государства утверждено решение совета спецфонда президента Беларуси по соцподдержке одаренных учащихся и студентов, из бюджета за счет средств резервного фонда на эти цели направят почти 560 тысяч белорусских рублей.
В пресс-службе отметили, что стипендии президента Беларуси назначены 185 студентам вузов в разных регионах страны.
«Гранд-премии удостоены 11 победителей международных олимпиад и конкурсов. Спецпремиями поощрены 92 учащихся, курсанта и студента», — сообщили в пресс-службе.
По распоряжению главы государства также оказана материальная поддержка студенческой научной лаборатории «Геоинформационные системы и территориальное управление» Брестского госуниверситета им. Пушкина.
Поддержать талантливую молодежь.
Также президентом подписано распоряжение о поддержке талантливой молодежи и бюджета за счет средств резервного фонда будет направлено более 240 тысяч рублей.
Гранд-премии присуждены 13 победителем международных художественно-творческих конкурсов, в том числе танцевальный ансамбль «Сузор’е» из Солигорска и дуэт Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа.
Спецпремии президента также присуждены ряду творческих молодежных коллективов, которые стали победителями различных конкурсов.
Среди них ансамбль народной песни «Дзвінскія пералівы» из Новополоцка, школьный ансамбль «Карагод» из Бобруйска, танцевальный «Мілавіца» из Буда-Кошелевского района.
Также по распоряжению главы государства премией «За ўклад у выхаванне таленавітай моладзі» отмечены 13 педагогов, отметили в пресс-службе.