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Президент Казахстана подписал закон о поправках в сфере воинской службы

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: AP 2024

Законом внесены поправки в Трудовой кодекс, законы «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан», «Об образовании», «О воинской службе и статусе военнослужащих», «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе» и другие.

Первый блок поправок направлен на совершенствование системы военно-патриотического воспитания граждан и усиление работы в этой сфере.

Второй блок поправок — на повышение уровня подготовки и переподготовки военнообязанных.

Третий блок поправок — на совершенствование системы воинского учета и призыва на воинскую службу.

Четвертый блок поправок — на совершенствование порядка присвоения воинских званий и укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, повышение статуса военнослужащих.

Пятый блок поправок — на повышение престижа воинской службы по призыву.

Шестой блок поправок — на создание условий для комплексной подготовки молодежи к воинской службе.

Седьмой блок поправок предусматривает совершенствование осуществления государственного оборонного заказа.

Текст Закона публикуется в печати.