Президент Казахстана подписал закон о поправках в сфере воинской службы

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.