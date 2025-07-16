Приднестровье и Молдавия не должны стать зоной конфликта, заявил Игнатьев

Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что геополитическое противостояние в мире развивается. «Я думаю, что мы пока наблюдаем далеко еще не все конфликты, которые возможны. Мы прекрасно слышали заявления Соединенных Штатов Америки и не только про Китай и прочее. Поэтому у нас тут, к сожалению, зон для конфликтов гораздо больше, чем точек для мирных процессов», — отметил Игнатьев.