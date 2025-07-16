Приднестровье и Молдавия не должны стать зоной конфликта, заявил Игнатьев

ТИРАСПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. Приднестровье и Молдавия не должны стать очередной зоной конфликта, заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о расчетах НАТО, что молдаване станут «пушечным мясом» в случае начала вооруженных действий против Российской Федерации.
«Наша задача сделать всё, чтобы Приднестровье и Молдавия, общее региональное пространство, не стало очередной зоной конфликта. Это не только наше желание, но и желание других международных участников», — сказал Игнатьев в эфире телеканала «Первый Приднестровский».
Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что геополитическое противостояние в мире развивается. «Я думаю, что мы пока наблюдаем далеко еще не все конфликты, которые возможны. Мы прекрасно слышали заявления Соединенных Штатов Америки и не только про Китай и прочее. Поэтому у нас тут, к сожалению, зон для конфликтов гораздо больше, чем точек для мирных процессов», — отметил Игнатьев.
Ранее депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов заявил РИА Новости, что военными НАТО разработан план нападения на Приднестровье.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока «Победа» бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.