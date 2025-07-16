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Израиль нанес авиаудар в районе президентского дворца в Дамаске, пишут СМИ

КАИР, 16 июл — РИА Новости. Израиль нанес авиаудар в районе президентского дворца в столице Сирии Дамаске, сообщает телеканал Syria TV.

Источник: РИА "Новости"

«Самолеты израильской оккупации нанесли авиаудар в районе президентского дворца в Дамаске», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее телеканал сообщал, что Израиль снова нанес авиаудар по зданию генштаба сирийских вооруженных сил в Дамаске.

Во вторник министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил «болезненными ударами», если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге САР.

Конфликт с друзами

В воскресенье появилась информация о нападении вооруженных бандформирований на друзские поселения в провинции Сувейда на юге Сирии и перекрытии трассы, связывающей ее с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой вступили друзские отряды самообороны. Во вторник Дамаск объявил о вводе войск и сил МВД в пострадавшие районы. Целью операции назвали зачистку от незаконных формирований. Ожесточенные бои продолжаются.

По данным Министерства обороны Сирии, во время боестолкновений убиты более 30 человек, свыше 100 получили ранения, также объявили о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. Власти призвали стороны конфликта к сотрудничеству и сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей. В среду лидеры друзских общин в Израиле объявили о начале массовой забастовки в поддержку сирийских единоверцев, которые, по их словам, подверглись нападению со стороны правительственных войск.