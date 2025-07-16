Зарубежные СМИ: Молдова тайно закупила у Польши 44 ракеты для переносных зенитных комплексов

Предположительно, речь идет о количестве проданных ракет. Однако не ясно, входят ли в эти цифры только ракеты, или также пусковые установки. Компания Mesko обычно предлагает комплект из одной пусковой установки и двух ракет, но покупатели могут приобретать их по-разному — например, только ракеты, если у них уже есть пусковые установки.