Зарубежные СМИ: Молдова тайно закупила у Польши 44 ракеты для переносных зенитных комплексов

Издание Defence24.com опубликовало данные об экспорте из Польши в Молдовы значительной партии противозенитных комплексов Piorun.
Вот, что говорится в статье:
Официальные данные о польском экспорте вооружений в 2024 году направлены в реестр ООН. С 2022 года Польша не публикует информацию о военной помощи Украине — только данные о коммерческих продажах.
Согласно отчету, в 2024 году польская оборонная промышленность и посредники по торговле оружием экспортировали, среди прочего, 44 ракеты Piorun — в Молдову.
Предположительно, речь идет о количестве проданных ракет. Однако не ясно, входят ли в эти цифры только ракеты, или также пусковые установки. Компания Mesko обычно предлагает комплект из одной пусковой установки и двух ракет, но покупатели могут приобретать их по-разному — например, только ракеты, если у них уже есть пусковые установки.
Таким образом, в 2024 году Молдова официально присоединилась к числу стран-пользователей польских переносных зенитных комплексов Piorun.