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Зарубежные СМИ: Молдова тайно закупила у Польши 44 ракеты для переносных зенитных комплексов

Таким образом, в 2024 году Молдова официально присоединилась к числу стран-пользователей польских переносных зенитных комплексов Piorun.

Источник: Defence24.com

Издание Defence24.com опубликовало данные об экспорте из Польши в Молдовы значительной партии противозенитных комплексов Piorun.

Вот, что говорится в статье:

Официальные данные о польском экспорте вооружений в 2024 году направлены в реестр ООН. С 2022 года Польша не публикует информацию о военной помощи Украине — только данные о коммерческих продажах.

Согласно отчету, в 2024 году польская оборонная промышленность и посредники по торговле оружием экспортировали, среди прочего, 44 ракеты Piorun — в Молдову.

Предположительно, речь идет о количестве проданных ракет. Однако не ясно, входят ли в эти цифры только ракеты, или также пусковые установки. Компания Mesko обычно предлагает комплект из одной пусковой установки и двух ракет, но покупатели могут приобретать их по-разному — например, только ракеты, если у них уже есть пусковые установки.

Таким образом, в 2024 году Молдова официально присоединилась к числу стран-пользователей польских переносных зенитных комплексов Piorun.

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