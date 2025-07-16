Bloomberg: план Трампа по Украине усилил споры вокруг принятия бюджета ЕС

Согласно статье, в среду Европейская комиссия должна представить проект своего семилетнего бюджета на период, начинающийся в 2028 года. И сейчас в Европе проходят напряженные переговоры о формировании бюджета в размере 1,2 трлн евро. Споры возникли из-за того, что многие чиновники настаивают на стандартном финансировании фермеров и регионов, традиционное составляющем две трети бюджета, тогда как другие стремятся направить средства блока на более неотложные задачи, такие как оборона и помощь Украине.
Так много приоритетов, и так мало денег. Переговоры будут очень трудными.
При этом он отметил, что при обсуждении бюджета расходы на оборону будут «конкурировать» с существующими потребностям, таким как финансирование сельского хозяйства, после того как в понедельник президент США заявил, что европейским союзникам по НАТО придется «заплатить по счетам» Украины. Это предложение встретило прохладный отклик в Европе. Кая Каллас, еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности, предупредила, что, если блок оплатит американское вооружение, это будет равносильно европейской поддержке.
Если мы платим за это оружие, то это означает, что именно мы, а не США, оказываем эту военную помощь. Мы бы хотели видеть распределение этих расходов.
Как пояснил Андрюс Кубилюс, еврокомиссар по вопросам обороны и космоса, соглашения блока не позволяют направлять финансирование ЕС на закупки оружия у США для Киева. Однако средства для совместных закупок можно привлечь из кредитного фонда ЕС в размере 150 млрд евро, предположил он. Этот фонд, финансируемый за счет общего долга, был создан для предоставления дешевых кредитов государствам-членам, которые могли бы участвовать в совместных закупках с некоторыми странами, включая Украину.
На июньском саммите ЕС канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что увеличение объемов кредитования между государствами и компаниями повышает риск очередного финансового кризиса.