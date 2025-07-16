Bloomberg: план Трампа по Украине усилил споры вокруг принятия бюджета ЕС

При этом он отметил, что при обсуждении бюджета расходы на оборону будут «конкурировать» с существующими потребностям, таким как финансирование сельского хозяйства, после того как в понедельник президент США заявил, что европейским союзникам по НАТО придется «заплатить по счетам» Украины. Это предложение встретило прохладный отклик в Европе. Кая Каллас, еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности, предупредила, что, если блок оплатит американское вооружение, это будет равносильно европейской поддержке.