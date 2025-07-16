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Bloomberg: план Трампа по Украине усилил споры вокруг принятия бюджета ЕС

План Дональда Трампа по закупкам американских вооружений для Украины усиливает давление на европейских чиновников, которые пытаются договориться о финансировании расходов ЕС на оборону, передает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в среду Европейская комиссия должна представить проект своего семилетнего бюджета на период, начинающийся в 2028 года. И сейчас в Европе проходят напряженные переговоры о формировании бюджета в размере 1,2 трлн евро. Споры возникли из-за того, что многие чиновники настаивают на стандартном финансировании фермеров и регионов, традиционное составляющем две трети бюджета, тогда как другие стремятся направить средства блока на более неотложные задачи, такие как оборона и помощь Украине.

Так много приоритетов, и так мало денег. Переговоры будут очень трудными.

Ян Липавский
министр иностранных дел Чехии

При этом он отметил, что при обсуждении бюджета расходы на оборону будут «конкурировать» с существующими потребностям, таким как финансирование сельского хозяйства, после того как в понедельник президент США заявил, что европейским союзникам по НАТО придется «заплатить по счетам» Украины. Это предложение встретило прохладный отклик в Европе. Кая Каллас, еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности, предупредила, что, если блок оплатит американское вооружение, это будет равносильно европейской поддержке.

Если мы платим за это оружие, то это означает, что именно мы, а не США, оказываем эту военную помощь. Мы бы хотели видеть распределение этих расходов.

Кая Каллас
еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности

Как пояснил Андрюс Кубилюс, еврокомиссар по вопросам обороны и космоса, соглашения блока не позволяют направлять финансирование ЕС на закупки оружия у США для Киева. Однако средства для совместных закупок можно привлечь из кредитного фонда ЕС в размере 150 млрд евро, предположил он. Этот фонд, финансируемый за счет общего долга, был создан для предоставления дешевых кредитов государствам-членам, которые могли бы участвовать в совместных закупках с некоторыми странами, включая Украину.

Однако решение принять крайне сложно, поскольку правительства многих стран ЕС изо всех сил пытаются обуздать постоянно растущую долговую яму, отмечает Bloomberg.

На июньском саммите ЕС канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что увеличение объемов кредитования между государствами и компаниями повышает риск очередного финансового кризиса.

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