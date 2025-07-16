Губернатор Кубани поручил завершить строительство по нацпроектам в срок

«И они должны быть использованы эффективно. Мы участвуем в нацпроектах для того, чтобы развивать социальную и коммунальную инфраструктуру, меняя к лучшему облик наших городов и станиц, повышать качество жизни кубанцев и уровень отдыха тех, кто приезжает к нам», — сказал глава региона.