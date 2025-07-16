Губернатор Кубани поручил завершить строительство по нацпроектам в срок. Реализацию программ в регионе обсудили на краевом совещании.
Всего в 2025 году в Краснодарском крае выделили 64 млрд рублей на нацпроекты.
«И они должны быть использованы эффективно. Мы участвуем в нацпроектах для того, чтобы развивать социальную и коммунальную инфраструктуру, меняя к лучшему облик наших городов и станиц, повышать качество жизни кубанцев и уровень отдыха тех, кто приезжает к нам», — сказал глава региона.
Так, в Геленджике делают пешеходную зону на улице Ленина. Общественная территория в гранитном исполнении будет расположена от улицы Островского до Первомайского сквера.
В Горячем Ключе обновляют территорию вокруг Дома культуры в станице Суздальской. В Кореновском районе приводят в порядок парк на улице Павленко. В Краснодаре продолжаются работы в сквере им. Захария Чепеги.
Глава региона поручил завершить работы на всех объектах осенью.