Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Кубани поручил завершить строительство по нацпроектам в срок

На Кубани выделили 64 млрд рублей на реализацию нацпроектов в 2025 году.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани поручил завершить строительство по нацпроектам в срок. Реализацию программ в регионе обсудили на краевом совещании.

Всего в 2025 году в Краснодарском крае выделили 64 млрд рублей на нацпроекты.

«И они должны быть использованы эффективно. Мы участвуем в нацпроектах для того, чтобы развивать социальную и коммунальную инфраструктуру, меняя к лучшему облик наших городов и станиц, повышать качество жизни кубанцев и уровень отдыха тех, кто приезжает к нам», — сказал глава региона.

Так, в Геленджике делают пешеходную зону на улице Ленина. Общественная территория в гранитном исполнении будет расположена от улицы Островского до Первомайского сквера.

В Горячем Ключе обновляют территорию вокруг Дома культуры в станице Суздальской. В Кореновском районе приводят в порядок парк на улице Павленко. В Краснодаре продолжаются работы в сквере им. Захария Чепеги.

Глава региона поручил завершить работы на всех объектах осенью.