В Сочи началась проверка избирательных участков к выборам

С 16 июля в Сочи стартовала комплексная проверка готовности избирательных участков к предстоящим выборам, которые пройдут в единый день голосования 14 сентября. В городе образовали 243 избирательных участка, наибольшее количество из которых расположено в Центральном районе.
Для обследования рабочие группы создали в каждом районе курорта. В их состав вошли сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, а также представители мэрии Сочи и избирательных комиссий.
«Проверяют состояние входных групп и прилегающих территорий, соответствие инфраструктурных зон избирательных участков стандартам безбарьерной среды, наличие и качество освещения», — рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Приморская Валентина Ткачева.
Особое внимание уделяется вопросам пожарной безопасности. Администрации районов совместно с МЧС проверяют наличие необходимого противопожарного оборудования, эвакуационных выходов и уровень подготовки членов участковых комиссий в сфере пожарной безопасности.
В единый день голосования на курорте пройдут выборы губернатора региона и депутатов Городского собрания Сочи. Голосование продлится с 12 по 14 сентября.