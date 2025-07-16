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В Сочи началась проверка избирательных участков к выборам

Избирательные участки в Сочи проверяют перед выборами.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

С 16 июля в Сочи стартовала комплексная проверка готовности избирательных участков к предстоящим выборам, которые пройдут в единый день голосования 14 сентября. В городе образовали 243 избирательных участка, наибольшее количество из которых расположено в Центральном районе.

Для обследования рабочие группы создали в каждом районе курорта. В их состав вошли сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, а также представители мэрии Сочи и избирательных комиссий.

«Проверяют состояние входных групп и прилегающих территорий, соответствие инфраструктурных зон избирательных участков стандартам безбарьерной среды, наличие и качество освещения», — рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Приморская Валентина Ткачева.

Особое внимание уделяется вопросам пожарной безопасности. Администрации районов совместно с МЧС проверяют наличие необходимого противопожарного оборудования, эвакуационных выходов и уровень подготовки членов участковых комиссий в сфере пожарной безопасности.

В единый день голосования на курорте пройдут выборы губернатора региона и депутатов Городского собрания Сочи. Голосование продлится с 12 по 14 сентября.