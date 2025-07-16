Петербургское правительство может получить полномочия по борьбе с клещами

В последние годы наблюдается значительное увеличение обращений в медицинские учреждения по поводу укусов клещей. В 2021 году было зарегистрировано 13979 случаев, в 2022 году — 17921, а в 2023 году — уже 20672. Укусы клещей могут привести к серьезным заболеваниям, таким как энцефалит и боррелиоз, которые могут иметь долгосрочные последствия для здоровья.