Молдавская оппозиция назвала санкции против блока «Победа» незаконными

КИШИНЕВ, 16 июл — РИА Новости. Санкции Евросоюза против молдавского оппозиционного блока «Победа» являются незаконным и политически мотивированным решением, заявил лидер входящей в блок партии «Шанс» Алексей Лунгу в Telegram-канале.
ЕС внес в санкционный список три молдавские организации, включая политблок «Победа», и семь физических лиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
«Мы уверены: это решение ЕС — незаконное и политически мотивированное. Мы будем оспаривать его в суде и не позволим лишить нас права голоса… Настоящая причина в том, что мы представляем сильную, реальную оппозицию, которая не боится противостоять режиму. Санкции ЕС — это не защита демократии, а страх перед правдой. И совершенно не удивительно, что они появились как раз в период подготовки к парламентским выборам — как предупреждение всем критикам. Это угроза не только нам. Это чёткий сигнал для всей политической оппозиции Молдовы: началась масштабная зачистка», — написал Лунгу.
По его словам, молдавские власти не умеют играть честно и не выдерживают настоящей конкуренции. «Поэтому используют только грязные методы. Майя Санду (президент Молдавии — ред.) не просто боится проиграть. Она спит и видит, как уничтожить оппозицию. Каждый день она умоляет Брюссель: “Уберите тех, кто мешает мне сохранить власть”. Санду стремится задушить любое политическое давление, исходящее от оппозиции, чтобы обезопасить свой курс на евроинтеграцию. В свою очередь Брюссель охотно отвечает — предлагает “дружественные меры”, — пояснил он.
В мотивационной части к внесению в санкционный список оппозиционного блока «Победа» указывается, что блок «подрывает демократический политический процесс, в том числе серьёзно вмешивался в проведение выборов и несёт ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Молдавии, демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в республике». В числе обвинений против «Победы» также указывается его «связь с Иланом Шором».
Среди других организаций в списки включены ООО А7 и «Культурно-образовательный центр Молдовы». В числе попавших под европейские санкции физлиц значатся лидер партии «Возрождение» Наталья Параска, молдавские политики, в их числе лидер «Победы» Вадим Грозаву.