Молдавская оппозиция назвала санкции против блока «Победа» незаконными

«Мы уверены: это решение ЕС — незаконное и политически мотивированное. Мы будем оспаривать его в суде и не позволим лишить нас права голоса… Настоящая причина в том, что мы представляем сильную, реальную оппозицию, которая не боится противостоять режиму. Санкции ЕС — это не защита демократии, а страх перед правдой. И совершенно не удивительно, что они появились как раз в период подготовки к парламентским выборам — как предупреждение всем критикам. Это угроза не только нам. Это чёткий сигнал для всей политической оппозиции Молдовы: началась масштабная зачистка», — написал Лунгу.