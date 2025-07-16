Путин прилетел с рабочей поездкой в Магнитогорск

Последняя поездка главы государства в Магнитогорск проходила в августе 2021 года. Тогда президент Путин на месте знакомился с обстановкой в районе природных пожаров в Челябинской области, после чего провел совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия и отдельную встречу с губернатором Алексеем Текслером.