Путин прилетел с рабочей поездкой в Магнитогорск

Глава государства, как ожидается, посетит местные производства.
Последняя поездка главы государства в Магнитогорск проходила в августе 2021 года. Тогда президент Путин на месте знакомился с обстановкой в районе природных пожаров в Челябинской области, после чего провел совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия и отдельную встречу с губернатором Алексеем Текслером.
Саму же Челябинскую область глава государства посещает регулярно — в последний раз в феврале 2024 года. Президент держит на контроле развитие региона — как промышленное, так и социальное, находится на постоянной связи с руководством области.
Магнитогорск также остается в поле зрения президента. В сентябре 2024 года Путин подписал указ о подготовке к празднованию 100-летия города, которое будет отмечаться в 2029 году.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Путин во время рабочей поездки в Магнитогорск посетит один из цехов металлургического комбината, а также пообщается с руководством предприятия. Представитель Кремля также анонсировал встречу с Текслером.