Германия может вернуться к статусу «больного человека Европы», передает FT

«Мы вернулись к тому, что было в 1997 году, когда Германию называли больным человеком Европы. … Я прогнозирую, что через 10 лет наша система социального обеспечения встанет на колени», — цитирует газета слова главы Allianz, прозвучавшие во время брифинга со СМИ.