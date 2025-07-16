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Германия может вернуться к статусу «больного человека Европы», передает FT

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Глава крупнейшей немецкой страховой компании Allianz Оливер Бете предупредил, что Германия из-за слабой системы социального обеспечения рискует вернуться к статусу «больного человека Европы», который историография зафиксировала у страны в конце 90-х годов, передает газета Financial Times.

Источник: © РИА Новости

«Мы вернулись к тому, что было в 1997 году, когда Германию называли больным человеком Европы. … Я прогнозирую, что через 10 лет наша система социального обеспечения встанет на колени», — цитирует газета слова главы Allianz, прозвучавшие во время брифинга со СМИ.

Экономика Германии демонстрирует сокращение в течение последних двух лет, и хотя государственные расходы на развитие системы социальной защиты по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оцениваются как высокие, они увеличиваются незначительными темпами, отмечает издание.

Экономисты предупреждают о надвигающемся дефиците в пенсионной системе по мере того, как поколение бэби-бумеров (1950-х — середина 1960-х годов) достигает пенсионного возраста, пишет газета. «Наша пенсионная система не функционирует, и нам нужно обеспечить высокую доходность (компаний — ред.)», — подчеркнул Бете.

Глава страхового агентства также отметил, что хотя уровень безработицы остается значительно ниже отметки, которая была зафиксирована в конце 90-х годов, страна сталкивается с нарастающими рисками, в основном из-за неустойчивого роста расходов на здравоохранение и социальное обеспечение.

По данным Федерального агентства по трудоустройству страны, безработица в Германии в июне осталась на уровне мая в 6,3%, при этом аналитики ожидали роста показателя до 6,4%.

Ранее на этой неделе международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Германии в национальной и иностранной валютах на уровне «AAA» со стабильным прогнозом.

Вместе с приведением сильных сторон диверсифицированной экономики агентство сообщило, что Германия сталкивается с рядом структурных проблем, среди которых быстрое старение населения, что оказывает давление на перспективы роста и государственные финансы.