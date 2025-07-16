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Ленобласть берет на контроль качество жилья для сирот

В Ленобласти каждая квартира, которую получает сирота, идет с ремонтом, плитой и санузлами.

Выборочно проверить муниципалитеты на предмет эффективного целевого использования бюджетных средств на льготное жилье для детей-сирот и по программе расселения аварийного жилья поручил в ходе рабочей поездки в Волховский район губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В Ленобласти каждая квартира, которую получает сирота, идет с ремонтом, плитой и санузлами. В этот базовый «пакет» входит в стоимость всех приобретаемых квартир для сирот.

Стоимость всех приобретаемых квартир должна быть «в рынке» — так область сможет приобретать еще больше жилья. Дал поручение выборочно проверить муниципалитеты на предмет эффективного целевого использования бюджетных средств на льготное жилье для детей сирот и по программе расселения аварийного жилья.