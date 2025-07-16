Ленобласть берет на контроль качество жилья для сирот

Выборочно проверить муниципалитеты на предмет эффективного целевого использования бюджетных средств на льготное жилье для детей-сирот и по программе расселения аварийного жилья поручил в ходе рабочей поездки в Волховский район губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщили в региональном правительстве.