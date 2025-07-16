«Безусловно, есть, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы все видим, как среди европейцев растет число сомневающихся в правильности курса Брюсселя на безоговорочное противостояние с Россией. Вместе с тем такие настроения самым жестким образом подавляются». «Однако чем дольше в ЕС будут игнорировать интересы своих собственных граждан и ухудшать их благосостояние под предлогом “российской угрозы”, тем сложнее им будет заглушать голоса тех, кто стремится к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией и мирному сосуществованию с нашей страной», — подчеркнул Шойгу.