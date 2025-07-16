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В Самаре осудили женщину за финансирование запрещенной украинской организации

В 2025 году в Самарской области пресекли деятельность местной жительницы, финансировавшей запрещённую в России украинскую псевдорелигиозную организацию «АллатРа».

В Самарской области пресекли в этом году деятельность местной жительницы, финансировавшей запрещённую в России украинскую псевдорелигиозную организацию «АллатРа».

По данным следствия, деньги переводились украинскими кураторами для оказания помощи ВСУ, распространения антироссийской пропаганды и дискредитации власти, а также для распространения ложной информации о действиях российской армии.

Октябрьский районный суд Самары признал женщину виновной по статье 284.1 УК РФ за финансирование работы иностранной организации, признанной нежелательной на территории России.

Напомним, что 24 июня текущего года Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры, официально признав движение «АллатРа» экстремистским.

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