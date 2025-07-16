В Казани не планируют полного запрета на электросамокаты

С начала сезона в столицу Татарстана поступило множество жалоб от горожан. Люди недовольны тем, что самокаты хаотично бросают на тротуарах, особенно в центре, где пешеходам трудно разойтись. В связи с этим власти запретили парковать электросамокаты в историческом центре города. Общее количество стоянок сократили с 1,9 тыс. до 1,4 тыс., а их суммарная вместимость снизилась с 19,2 тыс. до 14,4 тыс. транспортных средств.