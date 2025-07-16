Пашинян оценил шансы на выход Армении из ОДКБ

Он уточнил, что Ереван не хочет усиливать напряжение в отношениях с Москвой и планирует укреплять контакты, основой которых является взаимное уважение. По словам Пашиняна, его отношения с российским лидером Владимиром Путиным и главой правительства Михаилом Мишустиным можно назвать откровенными и доверительными. Премьер-министр Армении также акцентировал внимание журналистов, что республика намерена поддерживать с Россией дружественные связи.
Никол Пашинян напомнил о стремлении Еревана вступить в Евросоюз. Переговоры по этому вопросу представителей республики и ЕС «забуксовали»: Армении необходимо добиться согласия всех стран — членов Евросоюза и на 100% соответствовать требованиям объединения.
Ранее Ереван заявлял о бездействии ОДКБ во время вторжения военнослужащих армии Азербайджана на территорию республики в районе Джермука в 2022 году. Кремль тогда подчеркнул, что Москва выполнила обязательства.
В декабре 2024 года Никол Пашинян объявил, что связь Армении и ОДКБ ослабла, после чего невозможно возвращение к прежнему формату взаимодействия. После этого республика поставила на паузу свое участие в деятельности организации.
В январе 2025 года глава Минобороны Армении Сурен Папикян заявил о желании Еревана не нарушать высокий уровень контактов с Кремлем. Он добавил, что Армения хоть временно не участвует в работе ОДКБ, но все же пока не разорвала соглашение с Россией и не покинула альянс.
В марте Армения направила в секретариат ОДКБ уведомление, в котором говорится, что Ереван не будет перечислять взносы в организацию в 2025 году. В МИД России отреагировали на это заявлением, что «выгонять» Армению из объединения не намерены.
В июне заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян рассказал, что вердикт о нахождении республики в ОДКБ зависит от содержания заявлений союзников, в том числе России, по теме действий Азербайджана на армянской земле. Костанян отметил, что республика продолжает состоять в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), но налаживает партнерство с Евросоюзом. Армения определит свое место во взаимоотношениях с альянсами, когда это будет необходимо.