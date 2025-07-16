Пашинян оценил шансы на выход Армении из ОДКБ

В июне заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян рассказал, что вердикт о нахождении республики в ОДКБ зависит от содержания заявлений союзников, в том числе России, по теме действий Азербайджана на армянской земле. Костанян отметил, что республика продолжает состоять в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), но налаживает партнерство с Евросоюзом. Армения определит свое место во взаимоотношениях с альянсами, когда это будет необходимо.