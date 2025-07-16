Трамп ответил на обвинения в связи с Эпштейном

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. Также СМИ утверждают, что Эпштейн возил несовершеннолетних девушек на свой личный остров.