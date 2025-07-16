ERR: Эстония может приступить к строительству базы НАТО в Нарве уже в 2026 году

По его словам, база будет рассчитана на размещение до 1000 военнослужащих, хотя ранее сообщалось о планах разместить там до 250 человек. Строительство, которое обойдется примерно в 15 млн евро, может начаться в 2026 году, а ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год, говорится в статье.
Ранее сообщалось, что будущая база разместится на окраине Нарвы, в промышленной зоне Кадастику. Как пояснил Воогма, это наиболее подходящее место по расположению и размеру и расширять комплекс в будущем не планируется.
На прошлой неделе стало известно, что RKIK обратился к мэрии Нарвы с предложением об изменении назначения земельных участков, два из которых принадлежат городу, а один — государству. Речь идет о трех участках, которые могут быть использованы под строительство базы в приграничном с Россией эстонском городе. Все объекты граничат друг с другом и располагаются в промышленной зоне.