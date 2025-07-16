ERR: Эстония может приступить к строительству базы НАТО в Нарве уже в 2026 году

На прошлой неделе стало известно, что RKIK обратился к мэрии Нарвы с предложением об изменении назначения земельных участков, два из которых принадлежат городу, а один — государству. Речь идет о трех участках, которые могут быть использованы под строительство базы в приграничном с Россией эстонском городе. Все объекты граничат друг с другом и располагаются в промышленной зоне.