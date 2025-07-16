МАГНИТОГОРСК, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на Магнитогорский металлургический комбинат, передает корреспондент РИА Новости.
Посещение металлургического комбината началось с осмотра коксовой батареи № 12, которая была введена в строй в 2024 году и является самой мощной в России с объемом производства 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год.
Ранее Путин прилетел в Магнитогорск. В графике главы государства запланировано общение с работниками металлургического комбината, беседа с с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.