Запрет на въезд в РФ иностранному гражданину в 2025 году: причины и основания для снятия

Актуальная информация о причинах оформления запрета на въезд в РФ иностранному гражданину в 2025 году — в материале.
Главное о запрете иностранному гражданину на въезд в Россию
Собрали всю главную информацию о запрете на въезд в РФ в 2025 году.
1. Запрет на въезд в Россию — это отметка в базе пограничной службы. Она означает, что человеку может быть запрещен или уже гарантированно запрещен въезд в страну.
2. Устанавливать запрет на въезд могут разные ведомства: МВД, ФСБ, СВР, МИД.
3. Запрет на въезд регулируется федеральным законом № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Въезд в РФ могут не разрешить или запретить по причинам, перечисленным в 26 и 27 статьях этого закона.
4. По разным основаниям длительность запрета на въезд в Россию отличается. К примеру, если нарушены правила пересечения границы, то запрет снимается в момент устранения нарушений.
5. Проверить наличие запрета на въезд можно на сайте миграционного управления МВД России или в отделении, посетив его очно. Также уточнить информацию можно в консульстве РФ в другом государстве.
6. Снять запрет на въезд в Россию возможно. Основаниями для этого могут послужить родственники-граждане РФ, необходимость экстренного лечения в России и так далее.
Что означает запрет на въезд в Россию и кто его устанавливает
Запрет на въезд — это специальная отметка в базе пограничной службы ФСБ или базе МВД. Она означает, что человеку запрещен или может быть запрещен въезд на территорию России. Важно: гражданину России не могут запретить въезд в страну.
Узнать причину запрета на въезд на пограничном пункте и моментально ее исправить не получится. Для решения проблемы придется вернуться на территорию своей страны. Дальнейший алгоритм действий разнится и зависит от причин недопуска. Например, нужно будет оплатить непогашенный штраф.
Ограничение на пересечение границы устанавливают следующие ведомства:
- ФСБ России;
- МВД России;
- СВР (Служба внешней разведки) России;
- Минобороны России;
- МИД России;
- ФТС (Федеральная таможенная служба) России;
- ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) России;
- Росфинмониторинг.
Основные причины запрета на въезд в РФ
Основания запрета на въезд в Россию перечислены в федеральном законе № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Запрет регулируется двумя статьями: статья 26 (когда въезд в РФ иностранному гражданину или лицу без гражданства может быть не разрешен) и статья 27 (когда въезд иностранцу однозначно не разрешается").
Причины, по которым иностранцу могут не разрешить въезд в Россию
Иностранцу могут отказать во въезде в том случае, если он причастен к совершению следующих действий.
1. Сообщил заведомо ложные сведения о цели своего пребывания в России или о себе.
2. Нарушил санитарные нормы и таможенные правила в пункте пропуска через границу России.
3. В течение трех лет два и более раза привлекался к ответственности за совершение административных правонарушений в РФ.
4. Во время прошлого пребывания в стране не выехал спустя 30 дней со дня окончания срока временного пребывания (за исключением случаев, когда иностранный гражданин не мог выехать из России из-за тяжелой болезни, экстренного лечения, смерти близкого родственника и других серьезных причин).
5. Участвует в деятельности нежелательной на территории РФ международной или иностранной организации.
6. Участвует в деятельности организации, которая причастна к экстремизму или терроризму.
7. Имеет банковский счет или денежные средства, которые «заморозили» по решению межведомственного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма.
Причины, по которым въезд в Россию не разрешается
Иностранному гражданину, причастному к описанным ниже ситуациям, однозначно запрещено въезжать на территорию РФ.
1. Гражданин был выдворен за пределы России, депортирован или передан другому государству.
2. Иностранец должен находиться за пределами РФ, если это нужно в целях обеспечения безопасности государства, обороноспособности, защиты здоровья населения или общественного порядка (например, если у человека диагностирована ВИЧ-инфекция).
3. Ранее два и более раза был депортирован или выдворен из России.
4. Во время прошлого пребывания в РФ в отношении иностранца прекратили процедуру реадмиссии (принудительное возвращение гражданина в страну его постоянного проживания).
5. Имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение преступления в России или за ее пределами.
6. Не предоставил документы для получения визы или полис медицинского страхования, действительный в РФ.
7. Не подтвердил наличие средств для проживания в России и выезда из страны, а также гарантий предоставления таких средств в будущем.
8. Если нахождение иностранца в России признано нежелательным.
9. Использовал подложные документы.
10. Во время прошлого пребывания в стране не уплатил налог или административный штраф, либо не возместил расходы, связанные с депортацией или административным выдворением из России.
11. В течение года два и более раза привлекался к административной ответственности из-за посягательства на общественную безопасность и общественный порядок.
12. Во время прошлого пребывания в РФ превысил срок пребывания в 90 суток суммарно в течение одного календарного года. Либо нарушил иные временные ограничения по пребыванию в РФ.
13. Включен в список лиц, которым запрещен въезд в Россию.
Сколько длится запрет на въезд в РФ: сроки по каждому основанию
В зависимости от основания запрет на въезд в Россию действует определенное количество времени.
Наличие непогашенной или неснятой судимости.
|Наличие непогашенной или неснятой судимости
|Три года со дня выезда
|Правило 90/180 нарушено на срок от 180 до 270 суток
|Пять лет со дня выезда
|Правило 90/180 нарушено на срок от 270 суток
|Десять лет со дня выезда
|Нарушены правила пересечения границы
|До устранения нарушения
|Сообщение ложных сведений о цели пребывания в РФ или о себе
|Нет точных установок. Обычно запрет действует в течение нескольких лет
|Наличие непогашенной или неснятой судимости
|От года до 10 лет
|Отсутствие документов для визы, медицинского полиса или документов о наличии финансовых средств
|До устранения нарушения
|Привлечение к административной ответственности два раза и больше за три года
|Три года со дня вступления в силу последнего постановления о привлечении к административной ответственности
|Привлечение к административной ответственности два раза и больше в течение одного года
|Пять лет
|Долги по налогам или штрафам
|До устранения нарушения
|Угроза безопасности и обороноспособности России
|До отмены соответствующего решения
|Участие в экстремистской или запрещенной на территории России организации
|До отмены соответствующего решения
|Санкционный список (решение о нежелательности пребывания в стране)
|До отмены соответствующего решения
|Депортация, выдворение или реадмиссия
|Пять лет
|Повторная депортация, выдворение или реадмиссия
|10 лет
Как проверить наличие запрета на въезд в Россию
Проверить наличие запрета на въезд в РФ можно несколькими способами.
Через главное управление по вопросам миграции МВД России
На сайте миграционного управления МВД России можно заполнить специальную форму и узнать, вынесен ли в отношении вас запрет на въезд в страну. Стоит помнить, что если запрет вынесен, к примеру, по решению ФСБ, то в базе МВД этот факт никак не отражается.
Очное посещение подразделения МВД России
Можно посетить территориальный отдел МВД и подать заявление на предоставление информации о запрете на въезд в Россию. Ответ придет в течение 10 суток. Если человек находится за границей, он может попросить это сделать своего знакомого или родственника на территории России.
Обращение в Российское консульство
Обратившись в консульство РФ на территории другого государства, можно запросить там информацию о возможном запрете на въезд в Россию.
Как снять запрет на въезд в РФ
Снять запрет на въезд в Россию в случае, если он был установлен не за грубые нарушения правопорядка и законодательства РФ, можно. Для этого нужно обратиться в управление по вопросам миграции или подать исковое заявление о снятии запрета на въезд в Россию через суд. Весомыми основаниями для снятия запрета на въезд считаются:
- дети-граждане РФ, проживающие в стране на постоянной основе;
- супруг или супруга, которые числятся как граждане РФ и проживают в России на постоянной основе;
- недееспособные близкие родственники, которые нуждаются в уходе;
- разрешение на временное проживание в РФ или действующий вид на жительство;
- патент или действительные разрешение на осуществление трудовой деятельности на территории РФ;
- документальное подтверждение того, что гражданину требуется экстренное лечение в России;
- обучение по очной форме в российском вузе, который имеет государственную аккредитацию.
Если запрет на въезд был установлен ФСБ, СВР или другими силовыми ведомствами, то снять его самостоятельно не получится.
Список источников
1. Федеральный закон от
2. Проверка наличия оснований для ограничения въезда на территорию Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства. Главное управление по вопросам миграции МВД России.