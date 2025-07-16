Поезд боли или поезд счастья?
С недавних пор президентура открыла на Площади Великого Национального Собрания кабинет пластической хирургии для партии власти и отделение реанимации для Ренато Усатого: услуги политического фейслифтинга и концертной дефибрилляции.
Сначала представители власти со скорбными лицами негодуют по поводу депортаций, а потом там же, на перроне Речана, у поезда Боли, проводятся концерты для поднятия угасающей политической потенции лояльных партий.
Усатый никогда не строил из себя святошу, поэтому с него спрос невелик, а вот к властям вопросов много.
Оказывается, за въезд российских исполнителей в нашу страну в ответе кишиневская мэрия.
Клянусь, я не знал, что Ион Чебан, которому Майя Санду запретила въезд в страны ЕС, координирует работу СИБ-а и Пограничной полиции! Провластная пресса обвиняет Усатого, правительство обвиняет Чебана. Опять виноваты все, кроме Майи Санду.
Полная площадь! Счастливые лица. Оказывается, закрытие 16 ТВ-каналов и десятков сайтов не помогает! На что же были потрачены миллионы долларов USAID? На борьбу с какой дезинформацией? Это же как низко нужно пасть, чтобы взять такую фальшивую ноту? А коли так, я хочу, по старой памяти, попросить Усатого пригласить в Кишинев Юрия Михайловича и Александра Яковлевича, и, может быть, хоть тогда Майя Санду поймет, что ложь никогда не станет правдой, а правде доказывать нечего! Она просто правда — написал в социальных сетях Влад Филат.
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