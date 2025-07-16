Полная площадь! Счастливые лица. Оказывается, закрытие 16 ТВ-каналов и десятков сайтов не помогает! На что же были потрачены миллионы долларов USAID? На борьбу с какой дезинформацией? Это же как низко нужно пасть, чтобы взять такую фальшивую ноту? А коли так, я хочу, по старой памяти, попросить Усатого пригласить в Кишинев Юрия Михайловича и Александра Яковлевича, и, может быть, хоть тогда Майя Санду поймет, что ложь никогда не станет правдой, а правде доказывать нечего! Она просто правда — написал в социальных сетях Влад Филат.