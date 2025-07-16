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В Севастополе 17 многодетных семей получили миллион на ипотеку

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе уже 17 многодетных семей получили по одному миллиону рублей на погашение ипотечного кредита, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Многодетные семьи в Севастополе могут получить 1 миллион рублей на погашение ипотеки. На сегодня выплаты получили уже 17 семей. Севастополь — один из восьми регионов России, где действуют такие меры поддержки», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, 450 тысяч рублей выплачиваются из федерального бюджета, 550 — из регионального. Данная мера поддержки является частью региональной программы по повышению рождаемости в рамках нового нацпроекта «Семья».

Выплату в 1 миллион рублей получают семьи, зарегистрированные на территории Севастополя, в которых после 1 января 2025 года родился третий ребенок или последующие дети.

Также у семьи должен быть ипотечный заем на улучшение жилищных условий, а сама недвижимость, на которую оформлена ипотека, должна находится на территории города.