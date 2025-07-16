Politico: Париж отказался закупать у США оружие для передачи Украине

«Трамп пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Самый большой вопрос сейчас состоит в том, будет ли он предпринимать какие-то шаги во время каникул конгресса, которые будут в августе. По сути, у него будет примерно месяц, чтобы выполнить хоть какие-то обещания своей предвыборной программы для спасения собственного положения. Если же он ничего так и не сделает, то станет тем же Байденом, только в профиль», ­— заключил Дробницкий.