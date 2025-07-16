Арест экс-главы администрации Новочеркасска продлили до 12 августа

В Ростовской области продлили меру пресечения для экс-главы Новочеркасска Юрия Лысенко. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Срок содержания под стражей продлен на один месяц, до 12 августа 2025 года, — прокомментировали журналисту «КП — Ростов-на-Дону».
Напомним, Юрию Лысенко предъявили обвинение в получении особо крупной взятки. По данным следствия, в 2024 году бывший глава администрации при участии своего подчиненного получил от застройщика земельный участок. Также в качестве взятки были оказаны услуги по строительству жилого дома. Общую стоимость подкупа оценили более чем в 8 млн рублей.
Предварительно, застройщик пытался договориться о получении бюджетных денег на возведение школы в пределах жилищного строительства, а также надеялся, что его проект включат в программу комплексного развития территорий.