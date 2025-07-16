Bursa: Франция почти в три раза увеличит боевую группу НАТО в Румынии

Боевая группа НАТО в Румынии была создана в 2022 году в ответ на начало военного конфликта на Украине. Франция участвует в этой группе в качестве ведущей страны, а ее военнослужащие представляют собой крупнейший военный контингент Франции, развернутый за рубежом, говорится в статье.
Решение об увеличении численности военного персонала принято в силу якобы растущей угрозы, которую Россия представляет для стран НАТО на восточном фланге, пишет издание.
По словам генерала Лоика Жирара, верховного военного представителя Франции в Румынии, после развертывания группы в бригаду войска «будут размещены на своих позициях и готовы к выполнению боевых задач». Осенью следующего года, как он утверждает, пройдут масштабные учения, целью которых станет «перевод бригады на более высокий уровень».
Задача Франция, как и других стран на восточном фланге НАТО, заключается в том, чтобы иметь в своем распоряжении крупную боевую группу и быть в состоянии консолидировать ее в короткие сроки.
В понедельник, в Национальный день Франции, премьер-министр Румынии Илие Боложан выразил признательность Парижу за прочное стратегическое партнерство между двумя странами, сообщает издание Calea Europeana. «Франция является надежным партнером… внося вклад в безопасность восточного фланга и Черноморского региона, в том числе посредством военного присутствия в Румынии в составе боевой группы НАТО в качестве рамочной страны», — написал он на своей странице в соцсети.