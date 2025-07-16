Bursa: Франция почти в три раза увеличит боевую группу НАТО в Румынии

В понедельник, в Национальный день Франции, премьер-министр Румынии Илие Боложан выразил признательность Парижу за прочное стратегическое партнерство между двумя странами, сообщает издание Calea Europeana. «Франция является надежным партнером… внося вклад в безопасность восточного фланга и Черноморского региона, в том числе посредством военного присутствия в Румынии в составе боевой группы НАТО в качестве рамочной страны», — написал он на своей странице в соцсети.