Путин запустил производство в машиностроительном цеху ММК

Глава государства подробно ознакомился с ходом работ по возведению производственных мощностей ООО «Механоремонтный комплекс» (МРК). Цех позволит наладить выпуск подъемно-транспортного оборудования, нестандартных предметов тяжелого машиностроения. Ожидается, что уже со следующего года цех позволит снизить дефицит необходимого инвентаря. Проектная мощность — более 10 тысяч тонн продукции в год.