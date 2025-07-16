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Путин запустил производство в машиностроительном цеху ММК

Путин запустил производство в цеху машиностроительной продукции ММК.

Источник: © РИА Новости

МАГНИТОГОРСК, 16 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин запустил производство в цеху машиностроительной продукции Магнитогорского металлургического комбината (ММК), призванный обеспечить импортозамещение оборудования в горно-металлургической отрасли.

В торжественной церемонии приняли участие полпред в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.

Глава государства подробно ознакомился с ходом работ по возведению производственных мощностей ООО «Механоремонтный комплекс» (МРК). Цех позволит наладить выпуск подъемно-транспортного оборудования, нестандартных предметов тяжелого машиностроения. Ожидается, что уже со следующего года цех позволит снизить дефицит необходимого инвентаря. Проектная мощность — более 10 тысяч тонн продукции в год.

Комплекс работает в кооперации с новейшим литейным цехом, откуда получает заготовки, и кузнечно-прессовым участком механического цеха МРК.