ГТК: граждане соседних с Беларусью стран накаляют обстановку на границе

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Белорусские таможенники принимают все возможные меры по сокращению времени прохождения границы в условиях намеренной неритмичной работы польских, литовских и латвийских коллег, сообщили в пресс-службе ГТК.
В таможенном комитете обратили внимание, что граждане стран-соседок вместе с тем пытаются специально дестабилизировать обстановку на границе, намеренно накаляя ситуацию в Telegram-чатах. При этом они ссылаются на придуманные факты.
«Так, гражданин Литвы указал на суточное пребывание в пункте пропуска “Каменный Лог” из-за медленной работы таможенников, а сам за последние два месяца ни разу через него и не следовал», — отметили в ГТК.
Что интересно, за это время он лишь один раз пересек литовско-белорусскую границу в пункте пропуска «Бенякони». На все обязательные процедуры у него ушло не более одного часа, подчеркнули в таможне.
Пройти границу за 15 минут
Тем временем в ГТК рассказали, сколько реального времени занимает прохождение всех видов контроля на въезд в Беларусь в пункте пропуска «Каменный Лог».
«Для легковых автомобилей — до 2,5 часов, за исключением случаев выявления признаков нарушения законодательства. Движение по зеленому коридору занимает всего 15−20 минут», — проинформировали в комитете.
В усиленном режиме
В ГТК сообщили, что белорусские таможенники сейчас несут службу в усиленном режиме с учетом нарастающих угроз на внешних границах. Это сделано прежде всего для того, чтобы не допустить ввоз в страну опасных товаров.
Ежедневно на белорусской таможне фиксируются попытки провоза запрещенных веществ. Только за последние два месяца пресечен ввоз крупных партий гашиша — порядка 100 кг в «Каменном Логе» и 50 кг в пункте пропуска «Брест». В апреле этого года таможня выявила крупнейшую в истории Беларуси партию взрывчатки.