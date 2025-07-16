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ГТК: граждане соседних с Беларусью стран накаляют обстановку на границе

Белорусские таможенники несут службу в усиленном режиме с учетом нарастающих угроз на внешних границах.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Белорусские таможенники принимают все возможные меры по сокращению времени прохождения границы в условиях намеренной неритмичной работы польских, литовских и латвийских коллег, сообщили в пресс-службе ГТК.

В таможенном комитете обратили внимание, что граждане стран-соседок вместе с тем пытаются специально дестабилизировать обстановку на границе, намеренно накаляя ситуацию в Telegram-чатах. При этом они ссылаются на придуманные факты.

«Так, гражданин Литвы указал на суточное пребывание в пункте пропуска “Каменный Лог” из-за медленной работы таможенников, а сам за последние два месяца ни разу через него и не следовал», — отметили в ГТК.

Что интересно, за это время он лишь один раз пересек литовско-белорусскую границу в пункте пропуска «Бенякони». На все обязательные процедуры у него ушло не более одного часа, подчеркнули в таможне.

Пройти границу за 15 минут

Тем временем в ГТК рассказали, сколько реального времени занимает прохождение всех видов контроля на въезд в Беларусь в пункте пропуска «Каменный Лог».

«Для легковых автомобилей — до 2,5 часов, за исключением случаев выявления признаков нарушения законодательства. Движение по зеленому коридору занимает всего 15−20 минут», — проинформировали в комитете.

В усиленном режиме

В ГТК сообщили, что белорусские таможенники сейчас несут службу в усиленном режиме с учетом нарастающих угроз на внешних границах. Это сделано прежде всего для того, чтобы не допустить ввоз в страну опасных товаров.

Ежедневно на белорусской таможне фиксируются попытки провоза запрещенных веществ. Только за последние два месяца пресечен ввоз крупных партий гашиша — порядка 100 кг в «Каменном Логе» и 50 кг в пункте пропуска «Брест». В апреле этого года таможня выявила крупнейшую в истории Беларуси партию взрывчатки.