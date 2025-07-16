Владимиру Путину показали коксовую батарею на ММК

Главу государства в первую очередь познакомили с работой новой коксовой батареи № 12. Она была запущена на предприятии в 2024 году. Тогда Владимир Путин по ВКС участвовал в пуске объекта, и в настоящее время по производственной мощности ей нет равных в стране, ведь она равна 2,5 миллиона тонн кокса в год. А такой объем способен покрыть половину от потребности самого предприятия в нем. Еще одна важная особенность заключена в том, что на ней безотходное производство, установлены самые современные природоохранные сооружения.