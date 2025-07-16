Владимиру Путину показали коксовую батарею на ММК

В преддверии важного для региона праздника — Дня металлургов — он посетил Магнитогорск. Первой точкой в маршруте стал металлургический комбинат. Вместе с ним находятся министр промышленности и торговли Антон Алиханов, полпред в УрФО Артём Жога и губернатор Алексей Текслер.
«Для нас большая честь принимать Главу государства в канун Дня металлурга. Легендарная Магнитка — гордость Урала и всей России. Город внёс колоссальный вклад в Победу в Великой Отечественной войне и по праву носит почётное звание “Город трудовой доблести”, — отметил полпред Артем Жога.
Главу государства в первую очередь познакомили с работой новой коксовой батареи № 12. Она была запущена на предприятии в 2024 году. Тогда Владимир Путин по ВКС участвовал в пуске объекта, и в настоящее время по производственной мощности ей нет равных в стране, ведь она равна 2,5 миллиона тонн кокса в год. А такой объем способен покрыть половину от потребности самого предприятия в нем. Еще одна важная особенность заключена в том, что на ней безотходное производство, установлены самые современные природоохранные сооружения.
После запуска коксовой батареи на предприятии смогли остановить шесть устаревших. Это в свою очередь помогло добиться снижения техногенной нагрузки на окружающую среду. По данным пресс-службы правительства Челябинской области, выбросы в атмосферу также уменьшились на 11,3 тысячи тонн в год.
Представители ПАО «ММК» рассказали Владимиру Путину не только о коксовой батареи, но и о работе, проводимой в части улучшения экологии в Магнитогорске. Кроме того, президент увидел ковш с 32 тоннами раскаленного до 1000 градусов кокса.