В МИД Молдовы прокомментировали ситуацию с депортацией граждан из Польши

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. В Министерстве иностранных дел Молдовы подтвердили, что проинформированы посольством страны в Варшаве об организации польскими властями чартерного рейса для репатриации молдавских граждан, незаконно проживающих в Польше.
«Процедура осуществляется на основе международных механизмов реадмиссии, и молдавские власти оказали необходимую поддержку, чтобы разрешить пролет и посадку самолета в Кишиневском международном аэропорту», — отметили в ведомстве.
Ранее в молдавских СМи прошла информация, что 13 граждан Молдовы были депортированы из Польши в числе 40 иностранцев, представлявших угрозу общественному порядку и безопасности. Уточнялось, что операцию провели Пограничная служба страны и агентство Frontex.
В Министерстве иностранных дел Молдовы признали, что «это не единичный случай, поскольку аналогичная операция была проведена в апреле нынешнего года».
Министерство продолжит работать с польскими властями, чтобы урегулировать эти случаи в соответствии с международными правилами.