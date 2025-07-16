В МИД Молдовы прокомментировали ситуацию с депортацией граждан из Польши

Ранее в молдавских СМи прошла информация, что 13 граждан Молдовы были депортированы из Польши в числе 40 иностранцев, представлявших угрозу общественному порядку и безопасности. Уточнялось, что операцию провели Пограничная служба страны и агентство Frontex.