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В МИД Молдовы прокомментировали ситуацию с депортацией граждан из Польши

Ранее в СМИ писали о 13 молдавских гражданах, депортированных из Польши официальными властями.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. В Министерстве иностранных дел Молдовы подтвердили, что проинформированы посольством страны в Варшаве об организации польскими властями чартерного рейса для репатриации молдавских граждан, незаконно проживающих в Польше.

«Процедура осуществляется на основе международных механизмов реадмиссии, и молдавские власти оказали необходимую поддержку, чтобы разрешить пролет и посадку самолета в Кишиневском международном аэропорту», — отметили в ведомстве.

Ранее в молдавских СМи прошла информация, что 13 граждан Молдовы были депортированы из Польши в числе 40 иностранцев, представлявших угрозу общественному порядку и безопасности. Уточнялось, что операцию провели Пограничная служба страны и агентство Frontex.

В Министерстве иностранных дел Молдовы признали, что «это не единичный случай, поскольку аналогичная операция была проведена в апреле нынешнего года».

Министерство продолжит работать с польскими властями, чтобы урегулировать эти случаи в соответствии с международными правилами.