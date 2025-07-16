Трамп уволит главу ФРС США

Трамп в июне пообещал «очень скоро» принять решение о преемнике Пауэлла. По данным Bloomberg, им может стать глава Минфина Скотт Бессент. В Белом доме это опровергли, а сам он заявил, что имеет «лучшую работу в Вашингтоне».
Список претендентов на пост главы ФРС в целом небольшой, отмечал Bloomberg. Кроме Бессента, по данным агентства, в него также входит бывший член совета управляющих ФРС Кевин Уорш.
Материал дополняется.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше