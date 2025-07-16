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Трамп уволит главу ФРС США

Президент США Дональд Трамп, вероятно, скоро уволит главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, сообщает Bloomberg со ссылкой на предствителя Белого дома. Ранее об этом же сообщила конгрессвумен Анна Паулина Луна со ссылкой на «очень серьезный» источник.

Источник: РБК

Трамп в июне пообещал «очень скоро» принять решение о преемнике Пауэлла. По данным Bloomberg, им может стать глава Минфина Скотт Бессент. В Белом доме это опровергли, а сам он заявил, что имеет «лучшую работу в Вашингтоне».

Список претендентов на пост главы ФРС в целом небольшой, отмечал Bloomberg. Кроме Бессента, по данным агентства, в него также входит бывший член совета управляющих ФРС Кевин Уорш.

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