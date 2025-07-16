В Минтруда опровергли фейк о лишении пособий многодетных семей

В ведомстве напомнили, что по закону статус многодетной имеет семья, в которой есть четверо и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Таким семьям выплачивается ежемесячное пособие, при этом размер выплат зависит от количества детей и не связан с уровнем дохода семьи.