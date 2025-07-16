В Минтруда опровергли фейк о лишении пособий многодетных семей

«Информация об обратном, распространяемая в соцсетях и мессенджерах, не соответствует действительности», — говорится в официальном заявлении министерства.
В ведомстве напомнили, что по закону статус многодетной имеет семья, в которой есть четверо и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Таким семьям выплачивается ежемесячное пособие, при этом размер выплат зависит от количества детей и не связан с уровнем дохода семьи.
В 2025 году размеры пособий для многодетных семей составляют:
- с 4 детьми — 63 030 тенге,
- с 5 детьми — 78 798 тенге,
- с 6 детьми — 94 565 тенге,
- с 7 детьми — 110 332 тенге,
- с 8 и более детьми — по 15 728 тенге на каждого ребенка.
Отдельные выплаты предусмотрены для женщин, награждённых подвесками «Күміс алқа», «Алтын алқа» или ранее получивших звание «Мать-героиня». Такие матери получают:
- с «Күміс алқа» — 25 165 тенге,
- с «Алтын алқа» или званием «Мать-героиня» — 29 097 тенге ежемесячно.
Министерство призывает казахстанцев доверять информации только из официальных источников.
«Распространение ложной информации карается законом», — напомнили в Минтруда.