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В Минтруда опровергли фейк о лишении пособий многодетных семей

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана опровергли очередной фейк. В ведомстве заявили, что в стране не собираются лишать пособий семьи, где воспитываются менее шестерых детей.

«Информация об обратном, распространяемая в соцсетях и мессенджерах, не соответствует действительности», — говорится в официальном заявлении министерства.

В ведомстве напомнили, что по закону статус многодетной имеет семья, в которой есть четверо и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Таким семьям выплачивается ежемесячное пособие, при этом размер выплат зависит от количества детей и не связан с уровнем дохода семьи.

В 2025 году размеры пособий для многодетных семей составляют:

  • с 4 детьми — 63 030 тенге,
  • с 5 детьми — 78 798 тенге,
  • с 6 детьми — 94 565 тенге,
  • с 7 детьми — 110 332 тенге,
  • с 8 и более детьми — по 15 728 тенге на каждого ребенка.

Отдельные выплаты предусмотрены для женщин, награждённых подвесками «Күміс алқа», «Алтын алқа» или ранее получивших звание «Мать-героиня». Такие матери получают:

  • с «Күміс алқа» — 25 165 тенге,
  • с «Алтын алқа» или званием «Мать-героиня» — 29 097 тенге ежемесячно.

Министерство призывает казахстанцев доверять информации только из официальных источников.

«Распространение ложной информации карается законом», — напомнили в Минтруда.