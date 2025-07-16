Последние зарубежные новости за 16 июля 2025 года: свежие события текущего дня

WSJ сообщает, что Трамп 11 июля позвонил канцлеру ФРГ Мерцу и одобрил его предложение о поставках Украине систем Patriot за счет Германии. Звонок состоялся после того, как Трамп посмотрел видео ударов по Украине и выразил недовольство Путиным. По данным газеты, Мерц наладил контакт с Трампом и теперь может разговаривать с ним по телефону и заниматься дипломатией чековых книжек.