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Последние зарубежные новости за 16 июля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 16 июля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Politico: Франция не поддержит Украину из-за роста долга на €5000 в секунду

Источник: AP 2024

Франция отказалась участвовать в инициативе закупки американского оружия для Украины. По данным издания, Париж хочет развивать европейскую оборонную промышленность и наращивать собственные военные расходы на фоне госдолга и дефицита бюджета.

WSJ раскрыла, как Мерц уговорил Трампа «дипломатией чековых книжек»

Источник: AP 2024

WSJ сообщает, что Трамп 11 июля позвонил канцлеру ФРГ Мерцу и одобрил его предложение о поставках Украине систем Patriot за счет Германии. Звонок состоялся после того, как Трамп посмотрел видео ударов по Украине и выразил недовольство Путиным. По данным газеты, Мерц наладил контакт с Трампом и теперь может разговаривать с ним по телефону и заниматься дипломатией чековых книжек.

Reuters: в ЕС не знали о своем участии в плане США по Украине

Источник: AP 2024

Некоторые страны ЕС не были уведомлены о своем участии в схеме поставок оружия Украине до объявления плана Трампом. По данным источников, союзники узнали о деталях уже после выступления президента США. Даже администрация только сейчас начинает понимать, что этот план будет означает на практике.

Axios: Ирану обозначили жесткий дедлайн по ядерной сделке

США, Франция, Германия и Великобритания установили конец августа как крайний срок для ядерной сделки с Ираном. В случае провала переговоров будет запущен механизм snapback, восстанавливающий все санкции ООН. Европа хочет завершить процесс до председательства РФ в СБ ООН в октябре.

FT: Германия может вернуться к статусу «больного человека Европы»

Источник: РИА "Новости"

Глава крупнейшей немецкой страховой компании Allianz Бете заявил, что Германия рискует вновь стать «больным человеком Европы» из-за слабой системы соцобеспечения. Он спрогнозировал ее коллапс через 10 лет и указал на угрозу дефицита в пенсионной системе.

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