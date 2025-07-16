Последние зарубежные новости за 16 июля 2025 года: свежие события текущего дня

Politico: Франция не поддержит Украину из-за роста долга на €5000 в секунду
Франция отказалась участвовать в инициативе закупки американского оружия для Украины. По данным издания, Париж хочет развивать европейскую оборонную промышленность и наращивать собственные военные расходы на фоне госдолга и дефицита бюджета.
WSJ раскрыла, как Мерц уговорил Трампа «дипломатией чековых книжек»
WSJ сообщает, что Трамп 11 июля позвонил канцлеру ФРГ Мерцу и одобрил его предложение о поставках Украине систем Patriot за счет Германии. Звонок состоялся после того, как Трамп посмотрел видео ударов по Украине и выразил недовольство Путиным. По данным газеты, Мерц наладил контакт с Трампом и теперь может разговаривать с ним по телефону и заниматься дипломатией чековых книжек.
Reuters: в ЕС не знали о своем участии в плане США по Украине
Некоторые страны ЕС не были уведомлены о своем участии в схеме поставок оружия Украине до объявления плана Трампом. По данным источников, союзники узнали о деталях уже после выступления президента США. Даже администрация только сейчас начинает понимать, что этот план будет означает на практике.
Axios: Ирану обозначили жесткий дедлайн по ядерной сделке
США, Франция, Германия и Великобритания установили конец августа как крайний срок для ядерной сделки с Ираном. В случае провала переговоров будет запущен механизм snapback, восстанавливающий все санкции ООН. Европа хочет завершить процесс до председательства РФ в СБ ООН в октябре.
FT: Германия может вернуться к статусу «больного человека Европы»
Глава крупнейшей немецкой страховой компании Allianz Бете заявил, что Германия рискует вновь стать «больным человеком Европы» из-за слабой системы соцобеспечения. Он спрогнозировал ее коллапс через 10 лет и указал на угрозу дефицита в пенсионной системе.