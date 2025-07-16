Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин отметил развитие Магнитогорска

Путин в ходе поездки в Челябинскую область отметил развитие Магнитогорска.

Источник: Пресс-служба Президента России

МАГНИТОГОРСК, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Челябинскую область отметил развитие Магнитогорска, где строят и капитально ремонтируют больницы, детские сады и другие объекты.

«Еще будем встречаться с губернатором, поговорим обо всем, о развитии области в целом, о Магнитогорске в частности. Надеюсь, что вы это видите, чувствуете. Больницы, детские сады капитально ремонтируются, новые строятся. До конца этого года будут еще введены объекты … Социалка будет развиваться, детские сады школы, объекты здравоохранения, больницы», — сказал Путин в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.