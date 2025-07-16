Путин отметил развитие Магнитогорска

«Еще будем встречаться с губернатором, поговорим обо всем, о развитии области в целом, о Магнитогорске в частности. Надеюсь, что вы это видите, чувствуете. Больницы, детские сады капитально ремонтируются, новые строятся. До конца этого года будут еще введены объекты … Социалка будет развиваться, детские сады школы, объекты здравоохранения, больницы», — сказал Путин в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.